Eşref Ziya Sultangazi'de ezgileriyle gönüllere dokundu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sevilen sanatçı Eşref Ziya, milli ve manevi duygulara hitap eden parçalarıyla Sultangazililere verdiği konserle gönüllere dokundu. Sultangazi Belediyesi'nin, Ramazan'ın manevi coşkusunu hep birlikte yaşamak amacıyla düzenlediği konser vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun; AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve salonu dolduran çok sayıdaki izleyici konseri ilgiyle takip etti. Geçmişten günümüze uzanan geniş bir seçki seslendiren Eşref Ziya ; "Yemen Türküsü", "Ağlama Karanfil", "Adını Anıyorum Geceler Uyanıyor", "Sevda Dedim" ve "Bil Oğlum" gibi sevilen eserlerle dinleyenlerin gönüllerini mest etti. Sevilen sanatçıya eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak salonda görülmeye değer bir atmosfer oluşturdu.

Sultangazi'de çok güzel bir dinleyiciyle buluştuğunu söyleyen Eşref Ziya, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve ekibine teşekkür etti. Konserin sonunda, Tuba Dursun ile beraberindekiler, Eşref Ziya'ya güzel konser için teşekkür ederek çiçek verdi. - İSTANBUL