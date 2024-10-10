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Esra Tuncer, Eşinin Atölyesinde Mobilya Ustası Oldu

Esra Tuncer, Eşinin Atölyesinde Mobilya Ustası Oldu
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43 yaşındaki Esra Tuncer, eşine yardım için gittiği atölyede mobilya ustası olmayı başardı. Kadınların her işi yapabileceğini vurgulayan Tuncer, dört yılda mobilya, kapı ve merdiven imalatı yapar hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Esra Tuncer, eşine yardım için gittiği atölyede dört yılın sonunda mobilya ustası oldu. Üç çocuk annesi Tuncer, kadınların her şeyi yapabilecek güçte olduğunu belirtti.

Darıçayırı Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi 43 yaşındaki Esra Tuncer, kapı takmak için eşine yardıma gittikten dört yıl sonra mobilya ustalarına taş çıkartır hale geldi. Mobilyacı eşinin çırak bulamaması üzerine bir günlüğüne yardıma giden Esra Tuncer, açtıkları atölyede eşiyle beraber mobilya, kapı ve merdiven imalatı yapmaya başladı. Mesleğe girişini "Eleman olmadığı için dört yıl önce eşime yardım için başladım" diyerek ifade eden Tuncer, "Kendimize dükkan açtık. Dört yıldır dükkanımızda bir fiil çalışıyoruz. Şu an her şeyi yapabiliyorum. Kesim makinasını kullanabiliyorum. Cumbalama ve şarjlı aletleri kullanıyorum, çekmece, dolap toplayabiliyorum. Ahşap merdiven kuruyoruz" dedi.

"Güçlerinin yettiği işlerde kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar"

Kadınların her işi yapabileceğini belirten Tuncer, "Çalışsınlar, çalışmaktan insana zarar gelmez. Evde oturup para bekleyeceklerine güçlerinin yettiği işlerde kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar" derken eşi İbrahim Tuncer, "Yanımıza gençleri alıyoruz, çalışmıyor ve kaçıyorlar. Cep telefonuyla oynamak daha çok hoşlarına gidiyor. Bu tür işlere yönelmiyorlar. Yalnız kaldığım için eşimden yardım istedim, dört yılın sonunda eşim usta oldu. Hala daha yanımızda çalışacak çocuk bulamıyoruz. Şimdiki nesil paraya bakıyor, sanata değil" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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