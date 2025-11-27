Haberler

Esra Sultan Kaya'dan Öğretmenine Duygusal Vefa

Hatay'da, Esra Sultan Kaya, öğretmenler gününde eski öğretmeni Yaşar Karataş'ı sınıfında konuk ederek ona vefa örneği gösterdi. Duygusal anların yaşandığı törende, Kaya öğretmeninin elini öperek çiçek takdim etti.

Hatay'da öğrenim gördüğü okula öğretmen olarak atanan Esra Sultan Kaya, Öğretmenler Günü'nde kendi öğretmenini öğrencileriyle birlikte sınıfında ağırladı. Öğretmeninin elini öpen ve çiçek taktim eden Kaya, vefası ve saygısıyla öğrencilerle ailelerini duygulandırdı.

Öğretmen Esra Sultan Kaya, mezun olduğu İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki Denizciler Amiral Durcan İlkokulu'na öğretmen olarak atandı. Öğretmenler Günü'nde vefa örneği gösteren Kaya, yıllar önce kendine öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Yaşar Karataş'ı unutmayarak öğrencileriyle birlikte sınıfında ağırladı. Esra öğretmen, öğretmeninin elini öpüp çiçek takdim eden Esra öğretmen Yaşanan duygusal anlar öğrencilere ve velilere vefa örneğini gösterdi.

15 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek mezun olduğu okulda ilkokul öğretmenine sürpriz yapan 39 yaşındaki Esra Sultan Kaya, "Burası benim ilkokulum. 1996-1997 yıllarında bu okuldan mezun oldum. Öğretmenimle mezun olduktan sonra da sürekli irtibat halindeydik. 'Vefalı insan her zaman geri döner' derler ya benim de kalbim hep bu okulda kaldı. Depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okulumda kadro açılır açılmaz tayinimi hemen buraya istedim. O günden bu yana hem kendi hatıralarımı tazeliyor hem de öğrencilerimle yeni hatıralar biriktiriyorum" dedi.

Öğretmenler Günü için özel bir sürpriz hazırlamak istediğini söyleyen Kaya, "Velilerimle birlikte çok güzel bir sürpriz hazırladık. Sınıfta gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Bu özel günde öğretmenime vefa borcumu ödemek benim için çok anlamlıydı. Üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin ve zorlu şartlarda görev yapan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
