ESOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, 15 Temmuz konulu video gösterimi yapıldı. ESOGÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Deniz, 'Kahramanlık Türküsü' başlıklı şiiri seslendirdi.

"Hain FETÖ'cü kalkışmanın üzerinden 10 yıl geçmiştir"

Programda konuşma yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, demokrasiye, milli iradeye ve millet egemenliğine kasteden hain FETÖ kalkışmasına karşı Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün 10'uncu yıl dönümünü konu alan bir konuşma yaptı. Rektör Çolak, "Hain FETÖ'cü kalkışmanın üzerinden 10 yıl geçmiştir. 15 Temmuz 2016 günü milli iradeyi yok sayarak demokrasimizi yıkmak için darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet şebekesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargahları alçakça bombalamış ve hainler, darbeye karşı koyan sivil vatandaşlarımızı şehit edecek kadar ileri gitmişlerdir. Milletimizin dik ve kararlı duruşu ve birliktelik şuuruyla durdurulan bu ihanet, bizlere emperyalizmin kirli hedeflerine ulaşmak için nelere cüret edebileceğini göstermesi açısından da ibret verici olmuştur. 15 Temmuz'da durumun vahametini gören aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrıları ile sokaklara dökülmüş, bedenini siper ederek, ülkemizi karanlığa sürüklemeyi hedefleyen kanlı darbe girişimini durdurmuş ve tüm dünyaya Türk milletinin özgürlüğü ve demokrasisinden asla ödün vermeyeceğini açıkça göstermiştir. Milletimiz, vatanını koruma ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını, 15 Temmuz'u takip eden süreçte de tuttuğu demokrasi nöbetleriyle perçinlemiştir" dedi.

"Ülkemiz artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür"

Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizmin kontrolüne girmesini sağlamak ve Anadolu'yu Türk yurdu olmaktan çıkarmak için, dün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların yarın başka oyunlar, yol ve yöntemlerle bunu yine deneyebileceklerini söyleyen Rektör Çolak, "Bunlara karşı uyanık olmak, birlik ve beraberliğimizi bozmadan dik durmak milletçe en başta gelen görevimiz ve tavrımız olmalıdır. Bilinmelidir ki 15 Temmuz'da iradesini bağımsızlıktan ve demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, bu tür hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir. Birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklar, bundan sonra da milletimizi karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulacaklarını ve bu aziz milletin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de nice Ömer Halisdemir'ler yetiştireceğini kesinlikle bilmelidirler. Ülkemiz artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Milletimiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Devletimizin içine sızarak zafiyet oluşturan FETÖ unsurları büyük ölçüde temizlenmiştir, temizlenmeye de devam etmektedir. Bugün bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin zafer günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, hain kalkışmaya karşı koyarken yaralanan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'15 Temmuz Şehitleri Anısına Fotoğraf Sergisi' açıldı

Anma töreni, davetli konuşmacı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız'ın '15 Temmuz Milletin Şanlı Direnişi' başlıklı konferansı ile tamamlandı. Anma töreninin ardından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında, '15 Temmuz Şehitleri Anısına Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı