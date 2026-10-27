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ESO Başkanı Kesikbaş, Cumhuriyet Bayramı mesajında eğitim ve sanayiye vurgu yaptı

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ESO Başkanı Kesikbaş, Cumhuriyet Bayramı mesajında eğitim ve sanayiye vurgu yaptı
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ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kesikbaş, mesajında Cumhuriyet'in evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair söz olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kesikbaş'ın mesajında, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür. Atatürk'ün karanlığın içinden yükselttiği umudu korumak hepimizin sorumluluğudur. Laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan Cumhuriyetimizi; bilime, eğitime ve insanımıza sahip çıkarak geleceğe taşıyacağız. Teknoloji geliştiren, tasarlayan, dünyayla yarışan bir sanayi için çalışacağız. Çocuklarımız yarın geriye baktığında, onların geleceği için verdiğimiz emeği görsün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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