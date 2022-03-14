Esnafla buluşan Başkan Dinçer: "Şehrimizi ortak akıl ve istişare ile yönetiyoruz"

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer esnafla bir araya gelerek, istişarenin her zaman kazanç sağladığını belirterek, "Şehrimizi ortak akıl ve istişare ile yönetiyoruz" dedi.

Esnaflarla buluşarak çalışmaları ve projeleri değerlendiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnafın şehir ile ilgili önerilerini dinledi. Görüşmede bir konuşma yapan Başkanı Dinçer, "Bugün haftanın ilk günü sizlerle bir araya geldik. Biz şehrimize yapılacak her proje ile ilgili istişareye önem veriyoruz. Görüş, öneri ve taleplerinizi dinliyor, sizlerden gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz" dedi.

Şehrin dört bir yanında devam eden projeler ile Kapalı Salı Semt Pazarı üzerindeki Güneş Enerji Santraline de değinen Başkan Dinçer, projenin başarısından bahsetti. Esnafla sohbet ortamında fikir alışverişinde bulunan Dinçer, programa katılan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel