Esnaf tek yumruk: Fırat'ın yanındayız
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Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak seçimler öncesinde oda temsilcileri tek yumruk oldu.
FIRAT, MALATYA (İHA) - Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak seçimler öncesinde oda temsilcileri tek yumruk oldu. Başkanlar, mevcut Başkan Rasim Fırat'a destek kararı aldı.
Kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde seçim süreci başladı. 15 Mayıs'ta kurulacak sandık için birliğe bağlı oda başkanları destekleyecekleri aday için fikir birliği yaptı ve tek yumruk oldu. Esnaf Sarayı'nda bir araya gelen başkanlar mevcut başkan Rasim Fırat'a tam destek kararı aldı. Başkan Rasim Fırat'ın görev süresi içinde birleştirici ve bütünleştirici bir politikayla esnafın sorunlarını siyaset sahnesine taşıdığını belirten başkanlar, "Yaptığımız istişareler sonucunda Başkanımız Rasim Fırat'ın yanında yer alacağımızı kamuoyunu duyurmak istiyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmaların üzerine ekleyeceğine inandığımız Rasim Fırat'ı bir kez daha Birlik Başkanı seçmek için 15 Mayıs'ta bir araya geleceğiz" diye konuştular.
Bu arada Esnaf Sarayı'nda düzenlenen istişare toplantısına şu oda ve temsilcileri katıldı.
Alçı, Sıvacı ve Boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kenan Gerez
Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Samet Erdoğan
Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Emre Torungil
Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Raci Çavuşoğlu
Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Söğütlü
Hancılar, Besiciler ve Sütçüler Esnaf Odası Sebahattin Bingöl
Kasaplar Esnaf Odası Kenan Ejder
Kereste İmalatçıları Esnaf Odası Ersal Yılmaz
Kunduracılar Esnaf Odası Atila Bölüktepe
Lokantacılar Esnaf Odası Zeki Pınar
Madeni İşler Sanatkarları Esnaf Odası Alaattin Kılıç
Minibüsçüler ve Dolmuşçular Esnaf Odası Avni Haki
Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Murat Nohutçu
Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Seyfettin Saka
Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fuat Haşıl
Seyyar Gıda, Giyim ve Züccaciye Satıcıları ve Pazarcılar Esnaf Odası İskender Aktepe
Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Raif Akson
Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mehmet Kazanç
Aşkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yavuz Bakır
Horasan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Burhan Aydın
Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Adem Akbulut
Pasinler Esnaf Sanatkarlar Odası Rafet Şenyurt
Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fahrettin Harbi
Tortum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Köksal Zil
Uzundere Esnaf ve Sanatkarlar Odası İbrahim Çelik - ERZURUM