Esnaf tek yumruk: Fırat'ın yanındayız

FIRAT, MALATYA (İHA) - Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak seçimler öncesinde oda temsilcileri tek yumruk oldu. Başkanlar, mevcut Başkan Rasim Fırat'a destek kararı aldı.

Kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde seçim süreci başladı. 15 Mayıs'ta kurulacak sandık için birliğe bağlı oda başkanları destekleyecekleri aday için fikir birliği yaptı ve tek yumruk oldu. Esnaf Sarayı'nda bir araya gelen başkanlar mevcut başkan Rasim Fırat'a tam destek kararı aldı. Başkan Rasim Fırat'ın görev süresi içinde birleştirici ve bütünleştirici bir politikayla esnafın sorunlarını siyaset sahnesine taşıdığını belirten başkanlar, "Yaptığımız istişareler sonucunda Başkanımız Rasim Fırat'ın yanında yer alacağımızı kamuoyunu duyurmak istiyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmaların üzerine ekleyeceğine inandığımız Rasim Fırat'ı bir kez daha Birlik Başkanı seçmek için 15 Mayıs'ta bir araya geleceğiz" diye konuştular.

Bu arada Esnaf Sarayı'nda düzenlenen istişare toplantısına şu oda ve temsilcileri katıldı.

Alçı, Sıvacı ve Boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kenan Gerez

Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Samet Erdoğan

Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Emre Torungil

Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Raci Çavuşoğlu

Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Söğütlü

Hancılar, Besiciler ve Sütçüler Esnaf Odası Sebahattin Bingöl

Kasaplar Esnaf Odası Kenan Ejder

Kereste İmalatçıları Esnaf Odası Ersal Yılmaz

Kunduracılar Esnaf Odası Atila Bölüktepe

Lokantacılar Esnaf Odası Zeki Pınar

Madeni İşler Sanatkarları Esnaf Odası Alaattin Kılıç

Minibüsçüler ve Dolmuşçular Esnaf Odası Avni Haki

Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Murat Nohutçu

Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Seyfettin Saka

Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fuat Haşıl

Seyyar Gıda, Giyim ve Züccaciye Satıcıları ve Pazarcılar Esnaf Odası İskender Aktepe

Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Raif Akson

Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mehmet Kazanç

Aşkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yavuz Bakır

Horasan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Burhan Aydın

Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Adem Akbulut

Pasinler Esnaf Sanatkarlar Odası Rafet Şenyurt

Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fahrettin Harbi

Tortum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Köksal Zil

Uzundere Esnaf ve Sanatkarlar Odası İbrahim Çelik - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel