Tki Ege Linyitleri İşletmesi Önünde Çalışanlardan "Giyim Yardımı" Protestosu

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - KESK'e bağlı Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi'nde giyim yardımı uygulamasında ayrım yapıldığını ileri sürerek, yardımdan tüm personelin eşit şekilde yararlanmasını istedi.

ESM İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Erdem, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önünde sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Erdem, şöyle konuştu:

"Kurumumuz tarafından 'koruyucu giyim yardımı' adı altında 2018 yılından 2023 yılına kadar kamu çalışanı personele giyim yardımı verilmiştir. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında bu yardımın verilmemesi üzerine ESM tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunulmuş; başvuru haklı bulunarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunmasına karar verilmesi sağlanmıştır.

ESM'nin başvurusu üzerine verilen Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı sonrası TKİ, 2024 yılını göz ardı ederek sadece 2025 yılı için koruyucu giyim yardımı yapılmasına ve bunun yalnızca 2025 yılında fiilen araziye gitmiş olan personele verilmesine karar vermiştir. Sorunun ve eşitsizliğin başladığı nokta tam da burasıdır. Giyim yardımının 'koruyucu giyim yardımı' olarak adlandırılması doğru değildir. Kurumumuz, arazide görev yapan personeline görevi gereği koruyucu giysi ve ekipmanları zaten iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği vermektedir ve bu bir zorunluluktur. Giyim yardımının ise koruyucu bir özelliği olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Bu yardım, günlük ve sosyal yaşamda kullanılabilecek giysileri kapsamaktadır. Dağıtılan giyim kartlarının kullanılabildiği mağazalarda dahi koruyucu giyim malzemesi bulunmamaktadır. Yani koruyucu giyim yardımı ile giyim yardımı birbirine karıştırılmamalıdır ve bu durum giyim yardımı için bir ayrıcalık yaratılmasının ölçütü olmamalıdır. Kaldı ki giyim kartları geçmişte yalnızca araziye çıkan personele de verilmemiştir.

Merkez idari binada çalışan personelin bir bölümüne, kriterlerin kimler için ve nasıl belirlendiği belli olmayan bir şekilde kartlar dağıtılmıştır. Öyle ki aynı binada, aynı odada görev yapan personelden birine kart verilirken, karşısında ve yanında oturan diğer arkadaşına verilmemiştir. Aynı işi yapan bir personel ödüllendirilirken, diğer personel ötekileştirilmiştir. Kurumumuzda giyim yardımı ilk defa verilmemektedir. Daha önce de defalarca verilmiş ve herkese eşit davranılmıştır. Kurumumuzun bugüne kadar uygulamalarıyla oluşturduğu gelenek bozulmuştur. Giyim yardımı, bir bölüm arkadaşımızın cezalandırıldığı bir uygulamaya dönüşmüştür.

Talebimiz bu eşitsiz uygulamadan vazgeçilmesi ve kurumumuzun geçmişte uyguladığı gibi tüm personelin eşit şekilde yararlanacağı yönteme geri dönülmesidir. Kaldı ki MAPEG ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, ayrım yapmaksızın tüm kurum personeline 2024 ve 2025 yılları için giyim yardımı yapmıştır. Çalışanların hak kaybına uğramamasının ve yeni haklar elde etmesinin yolu, birlikte mücadele etmekten geçmektedir.

Sendikamız ESM, bugüne kadar sürdürdüğü mücadelelerle birçok hakkın kazanılmasını sağlamıştır. Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olan ve çalışma birliğini zedeleyen bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi ve bu haktan kurumumuzda çalışan herkesin eşit şekilde faydalanabilmesi için dün olduğu gibi bugün de haklı ve hukuki mücadelesine devam edecektir."