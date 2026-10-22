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Eskişehirli öğrenciler Şehit Soner Özübek anısına Çanakkale’yi ziyaret etti

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Eskişehirli öğrenciler Şehit Soner Özübek anısına Çanakkale’yi ziyaret etti
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Eskişehir’de eğitim gören ortaokul öğrencileri, 2007 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Özübek’i anmak amacıyla Çanakkale’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir'de eğitim gören ortaokul öğrencileri, 2007 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Özübek'i anmak amacıyla Çanakkale'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehirli Şehit Soner Özübek'in hatırasını yaşatmak ve öğrencilere tarih bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, 7. sınıf öğrencileri Okul Müdürü Ayhan Yerli başkanlığında Çanakkale'ye gitti. Tarihi yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları gezen öğrenciler, vatan savunmasında can veren kahramanlar için dua etti.

"Gelecek nesillere hatırlatan kıymetli bir adım oldu"

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Ayhan Yerli, "Şehidimiz Soner Özübek'in hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, ay yıldızlı bayrağımızın hangi fedakarlıklarla dalgalandığını gelecek nesillere hatırlatan kıymetli bir adım oldu" dedi.

"Emanetini yüreğimizde taşıyoruz"

Çanakkale ruhunu yerinde yaşayan öğrenciler ise duygularını dile getirerek, "Şehidimiz Soner Özübek'i anmak için Şehitler Diyarı Çanakkale'deydik. Bu vatanın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını biliyor, aziz şehitlerimizin emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Bu toprakları vatan yapan kahramanlarımızın hatırası, emanetlerine sahip çıkan nesillerin yüreğinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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