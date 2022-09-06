Eskişehir yerel haberleri: Halkevleri Heyetinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Ziyaret

Eskişehir yerel yerel haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret eden Halkevleri heyeti, Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası işbirliği ile yapılacak olan Halkevi Binası Projesi’ni çok beğendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret eden Halkevleri heyeti, Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası işbirliği ile yapılacak olan Halkevi Binası Projesi'ni çok beğendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretleri sürüyor. Halkevleri Genel Sekreteri Mustafa Eberliköse, Örgüt Sekreteri Kutay Meriç, Eskişehir Halkevi yöneticileri Pınar Çelik Arpacı, Cevat Aydemir ve Şahap Arpacı, Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Büyükerşen, ziyarette Cumhuriyet döneminin ilk açılan Halkevlerinden biri olan Çukurçarşı bölgesindeki Eskişehir Halkevi Binası için hazırlanan projeden bahsetti.

"BÖYLESİ BİR MİRASI, ESKİ KİMLİĞİNE UYGUN VE HATIRLATIR ŞEKİLDE GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Projenin önemine vurgu yapan Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası birlikteliği ile Cumhuriyet döneminin en önemli kültür ve eğitim kurumlarından olan Halkevi Binasının, 1950 yılında satılıp yok edilmeden önceki projeleri ile yeniden yapılarak, şehrin hafızasına tekrar kazandırılacağını belirtti. Büyükerşen, "Böylesi bir mirası, eski kimliğine uygun ve hatırlatır şekilde gelecek nesillere aktarmayı çok önemsiyorum" dedi.

"SAYIN BAŞKANIMIZA BÖYLESİ BİR MİRASA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Halkevleri heyeti de Başkan Büyükerşen'e hazırlanan proje nedeniyle teşekkür ederek, "Halkevi Binasının gerçek kimliği ile tekrar Eskişehir'e kazandırılacak olması çok kıymetli. Sayın Başkanımıza böylesi bir mirasa sahip çıktığı için çok teşekkür ederiz. Çok güzel çok değerli bir proje" dedi.

Halkevleri heyeti daha sonra yaptıkları çalışmaları anlatırken, ziyaret günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.