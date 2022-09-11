Eskişehir yerel haberleri: Eypio Tepebaşı'nda Konser Verdi

Eskişehir haberleri... Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında, sevilen rapçi Eypio, Eskişehirliler ile buluştu. Konseri izleyen binlerce Eskişehirli, Eypio’nun şarkıları ile eğlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında, sevilen rapçi Eypio, Eskişehirliler ile buluştu. Konseri izleyen binlerce Eskişehirli, Eypio'nun şarkıları ile eğlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunuyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen konserlerde çok sayıda vatandaş keyifli anlar yaşadı. Son olarak Vega Outlet AVM iş birliğiyle düzenlenen Eypio konseri de binlerce Eskişehirlinin katılımı ile gerçekleşti. Vega Outlet AVM açık otopark alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkıları ile keyifli bir akşam geçirdi.

"GENÇLERİN SEVDİĞİ BİR İSİM OLSUN İSTEDİK VE EYPİO'YU GETİRDİK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Ben, gençlerimizi çok seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? Bağımsızlıklarına, demokrasiye düşkünler. Hiç kimseye eyvallah etmiyorlar. Sevgili gençler, kendini genç hissedenler, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu devam ediyor. Bu kapsamda Vega Outlet ile birlikte düşündük ve 'kimi getirelim' dedik. Gençlerin sevdiği bir isim olsun istedik ve Eypio'yu getirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüzce eğlenin, bu gecenin tadını çıkarın. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Ataç ve Vega Outlet AVM Müdürü Mustafa Ilıkkan, Eypio'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gecede Eypio, sevilen şarkılarını gençler ile birlikte seslendirdi. Konser programı, alkışlar eşliğinde sona erdi.