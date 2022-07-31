Eskişehir yerel haberleri: Eskişehir Büyükşehir'in Kırsal Yollardaki Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent merkezindeki yol çalışmalarının yanı sıra kırsaldaki çeşitli noktalarda da yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarına devam ediyor. Kırsalda sathi kaplama ve beton yol yapımlarıyla yurttaşların güvenli ulaşımını sağlamayı hedefleyen ekipler, Han'dan Sivrihisar'a Alpu'dan Mihalıççık ve Seyitgazi'ye kadar birçok noktada mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında; Han ilçesini Afyonkarahisar'a bağlayan Bayat yolunda altyapı zemin iyileştirmesi yapılıyor. Mihalıççık Diközü-Sazak Mahallesi arası ile Sivrihisar Kınık asfalt yama çalışmaları, Sivrihisar Çandır-Aktaş-Selimiye Mahalleleri arası ile Alpu ilçesi Söğütçük-Kozlubel Mahalleleri arası zemin iyileştirme çalışması ve Seyitgazi Çukurca-Şükranlı arasında asfalt kaplama çalışması devam ediyor.

Yurttaşların güvenli ulaşımını sağlayacak ve trafik yoğunluğunu rahatlatacak çalışmaların süreceğini belirten yetkililer, yol çalışması olan bölgelerde hız kurallarına ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi konusunda halkı uyardı.