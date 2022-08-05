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Eskişehir yerel haberleri | Bilecikli Üreticinin Buğdayı Eskişehir'e Doğru Yola Çıktı

Eskişehir haberi: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bilecik’teki üreticilerden alımını yaptığı ortalama 2 bin 500 ton buğdayın Eskişehir'e sevkiyatını başlattı.

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GÖKAY ŞİMŞEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bilecik'teki üreticilerden alımını yaptığı ortalama 2 bin 500 ton buğdayın Eskişehir'e sevkiyatını başlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bilecik'teki üreticilerden alımını yaptığı ortalama 2 bin 500 ton buğdayın sevkiyatını başlattı. Üreticilerden toplanan buğdayların Eskişehir'de silolarda depolanacağı öğrenildi.

Bilecik'te bu yıl ortalama 2 bin 500 ton buğday üretimi yapıldığı belirtilirken, üreticiler buğdaylarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim etti. Çiftçilerden alınan ve depolanan buğdaylar silolara doldurulmak amacıyla kamyonlar aracılığı ile Eskişehir'e sevk edilmeye başlandı. Bilecik Belediyesi kantar sorumlusu Recep Yılmaz sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Köylü bu sene, yoğun olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğdaylarını verdi. Şu anda da sevkiyat Eskişehir'e başladı. Köylüler bu sene ofise verdiler, toptancıya vermediler. Fiyat yönünden toptancılar düşük verdiğinden dolayı ofis yüksek verdi. O yüzden ofise verdiler."

ANKA / Yerel

Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Bilecik Yerel Haberler

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