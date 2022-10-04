Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı etkinlik

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik "Hayalimdeki Barınak" adlı yarışmada dereceye girenler ödüllerini alırken, sokak hayvanlarına katkı sağlayan STK ve gönüllü vatandaşlara da teşekkür edildi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Doğal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, öğrenciler, eğitimciler ve hayvanseverler katıldı. 21 okuldan 1023 öğrencinin katıldığı etkinlik, sokak hayvanlarının eğitimine de destek veren köpek eğitmeni Burak Akın ve ekibinin gösterisi ile başladı.

"12 bin adet sahiplendirme gerçekleştirdik"

"Çok güzel bir günde beraberiz ve çok mutluyuz" diyen Başkan Ataç, "Ben her özel günde söylerim, önemli olan kalan 364 gündür. Barınağımız, Doğal Yaşam Merkezimiz bizim için çok önemli. Bugün Eskişehir'de çok önemli işleri yerine getiriyor, buradaki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu barınak, Tepebaşı ve Eskişehir adına değerli, yeşil alanlarımız ile birlikte çok da vatandaşımızı ağırlıyoruz. 2010'dan bu yana yaklaşık 12 bin adet sahiplendirme gerçekleştirdik. Bu ciddi bir rakam çünkü Tepebaşı'ndaki bu çalışmalar bölgemize olumlu yansıyor. Ayrıca yaklaşık 17 bin hayvanımızı da kısırlaştırdık. Bunların yanında aşılama ve diğer çalışmalar da var. Bizim tek sıkıntımız, kırsal alanlardan bölgemize bırakılan hayvanlarımız. Çünkü bütçemiz, mevcut popülasyonu aştığımız zaman bizi zora sokuyor. Öte yandan 2010'dan bu yana çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak adına resim yarışmamız devam ediyor. Çocuklarımızın hayvanları sevmesini, bu yönde etkinliklere katılmalarını önemsiyor, kıymetli buluyoruz. Katılım sağlayan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, hepsini birinci ilan ediyorum" sözlerini kullandı.

Başkan Ataç bu yıl 9.'su düzenlenen ve 30'a yakın okuldan 620 öğrencinin katıldığı hayvan sevgisi konulu "Hayalimdeki Barınak" temalı resim yarışmasında seçici kurulu oluşturanlara teşekkür belgelerini takdim etti. Ardından yarışmada birincilik ödülü Ülkü İlkokulu'ndan Ayşe Yılmaz, ikincilik ödülü Dumlupınar İlkokulu'ndan Beren Atılgan, üçüncülük ödülü de Dumlupınar İlkokulu'ndan Bengüsu İnal'a ödülleri takdim edildi. Programda ayrıca sokak hayvanlarına destek olan STK temsilcilerine ve gönüllü vatandaşlara da teşekkür belgesi takdim edildi.Etkinliğe katılan hayvanseverler de hayvan dostu bir belediye olduğu için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Tören, ilkokul öğrencilerinin şarkılar eşliğinde eğlencesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR