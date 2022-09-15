Eskişehir yerel haberi: Başkanlar Doğan ve Ceritoğlu Sengel, Eskişehir Müzelerini Gezdi

Eskişehir yerel haberi: “Kentlere Dokunan Kadınlar” söyleşisi için Eskişehir’e gelen Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İmren Erşen Oya Müzesi ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni gezdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli ile fotoğraf çektiren Doğan ve Ceritoğlu Sengel, böyle bir müzeyi Eskişehir’e ve ülkeye kazandırdığı için Başkan Büyükerşen’e teşekkür ettiler.

"Kentlere Dokunan Kadınlar" söyleşisi için Eskişehir'e gelen Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İmren Erşen Oya Müzesi ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ile fotoğraf çektiren Doğan ve Ceritoğlu Sengel, böyle bir müzeyi Eskişehir'e ve ülkeye kazandırdığı için Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kentlere Dokunan Kadınlar" söyleşisine katılmak için Eskişehir'e gitti. Yaptıkları çalışmalar ile dikkat çeken Doğan ve Ceritoğlu Sengel, söyleşi sonrası Eskişehir gezisine çıktı. Başkanlara Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce eşlik etti. Doğan ve Ceritoğlu Sengel, Tarihi Odunpazarı bölgesini ve İmren Erşen Oya Müzesi'ni ziyaret etti.

"ÇOK GÜZEL BİR MÜZE VE HERKES MUTLAKA GELİP GÖRMELİ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen'in 60 yıl boyunca Anadolu'yu köy köy gezerek oluşturduğu ve bağışladığı 8 bin parçalık müzeyi gezen başkanlar, eserleri çok beğendiklerini ifade etti. Büyük bir kültür arşivini barındıran müzenin gelecek kuşaklar için çok kıymetli bir miras olduğunu belirten Doğan ve Ceritoğlu Sengel, "Yılmaz Büyükerşen Hocamızı ve İmren Erşen Hoca'yı kutlarız. Çok güzel bir müze ve herkes mutlaka gelip görmeli" dedi. Doğan ve Ceritoğlu Sengel, daha sonra Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi. Burada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ile fotoğraf çektiren başkanlar, böyle bir müzeyi Eskişehir'e ve ülkeye kazandırdığı için Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.