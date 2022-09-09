Eskişehir yerel: Eskişehir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Servis Araçları İşletmecileri Odası, Minibüsçüler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ESTRAM’ın zam talebini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıdan zam kararı çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Servis Araçları İşletmecileri Odası, Minibüsçüler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ESTRAM'ın zam talebini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıdan zam kararı çıktı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) zam taleplerini görüştüğü toplantısından servis, minibüs, dolmuş ile tramvay ve otobüslerde kullanılan Eskartlar için zam kararı çıktı. Yeni tarifeler 12 Eylül Pazartesi'den itibaren geçerli olacak.

Servis ücretleri, minibüs ve dolmuş ücretlerinin artışının yanı sıra tramvay ve otobüslerde kullanılan Eskart ve aktarmalara da zam yapıldı. ESTRAM'ın zam talebinde, 20 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren şehir içi ulaşım ücret tarifeleri sonrası elektrik giderlerinin yıl sonuna kadar yüzde 268 oranında artacağı, işletim giderlerindeki artışlar, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar, 2022 yılında ocak ve temmuz ayında asgari ücrete gelen zamlar sonrası toplu iş sözleşmesinin de etkisi nedeniyle personel maliyeti artışlarına dikkat çekildi. Gerekçede ayrıca, döviz kurlarındaki yükselmenin yedek parçaya yansıması gibi birçok nedenle toplu taşıma hizmeti maliyetlerinin beklenmeyen oranda yükseldiği ifade edildi.

"TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GELİR-GİDER DENGESİNİ BOZMUŞTUR"

ESTRAM'ın talebinde, "Döviz kurlarındaki yükselmeler ve ekonomik koşullardaki değişkenliğin olumsuz etkileriyle artan maliyetler, toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında gelir-gider dengesini bozmuştur. Söz konusu artışlar değerlendirildiğinde; toplu taşıma sisteminde belediye otobüsleri ve tramvaylarda kullanılan bilet tarifesinde artış yapılması zorunlu olmuştur" denildi.

TAM ESKART 6 LİRADAN 7,5 LİRAYA ÇIKARILDI

Buna göre ESTRAM tam Eskart 6 liradan 7,5 liraya, indirimli Eskart 3,50 liradan 4 liraya, aktarma ise 70 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldı. İlçeler ve kırsal mahallelere yapılan otobüs seferlerinde de 2, 3 ve 4 kat tarifesi uygulanması kararlaştırıldı.

UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılırken minibüslerde ise yüzde 25 artışla 6 TL olan tam ücret 7,5 TL'ye, öğrenci ücreti ise 4,5 liradan 5 TL'ye yükseltildi. Dolmuş ücretleri ise yüzde 25 artışla 6 TL'den 7,50 TL'ye çıkarıldı.

Kararlar oyçokluğu ile kabul edildi. Yeni zamlı tarifeler 12 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.