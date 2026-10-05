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Eskişehir Valisi Yılmaz, Osmaniye ve Adana depremlerine geçmiş olsun mesajı yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki 5.2 ile Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Depremlerin çevre illerden de hissedildiğini belirten Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye ve Adana'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ile Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki sarsıntılardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremlerin çevre illerden de hissedildiğini belirten Vali Yılmaz, paylaşımlarında "Depremden etkilenen hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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