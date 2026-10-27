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Eskişehir Valisi Yılmaz, Antalya'daki hortumda ölen 4 işçi için başsağlığı diledi

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Antalya Kepez'de gece çıkan hortumda 2 konteynerin savrulması sonucu ölen 4 işçi için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, ölenlerin ailelerine sabır, yaralıya acil şifa ve fırtınadan etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, " Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Antalya'da gece saatlerinde çıkan hortum, içinde 6 işçinin kaldığı 2 konteyneri savurup 4 işçinin ölümüne sebep oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yaşanan olayla ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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