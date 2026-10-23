Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Zonguldak'taki maden kazası için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen metan parlaması için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, ilk belirlemelere göre 2 madencinin öldüğünü, 5 madencinin yaralandığını ve 1 madencinin mahsur olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen metan parlamasında hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında yaşanan metan gazı parlamasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz mesajında, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 5 madencimiz yaralanmıştır. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 670 sitede yayınlandı.
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi trafiğe kapatılıyor! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Cumartesi sabah 05.45'te başlıyor! İşte trafiğe kapanacak yollar
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia