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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’dan şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ankara’da görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ankara'da görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken uğradığı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getiren Vali Yılmaz, şehidin ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine taziye dileklerini iletti.

"Milletimize başsağlığı diliyorum"

Vali Yılmaz, şehit polis memuru için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, görevi sırasında uğradığı menfur saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman Şehidimizin makamı cennet ruhu şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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