Eskişehir Valisi Aksoy, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı Kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle İl Müftüsü Muharrem Gül'ü makamında kabul etti.

1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Gül, hafta kapsamında yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin, maneviyatımızın ve toplumsal dayanışmamızın en önemli mekanlarıdır. Din görevlilerimiz ise toplumun her kesimine rehberlik eden, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasında büyük sorumluluk üstlenen kıymetli insanlardır. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR