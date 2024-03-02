Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Alperen Ocakları İl Başkanını Kabul Etti
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Alperen Ocakları İl Başkanı Ali Mücahit Destici ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşme sonrasında Rektör Özcan, ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanı Ali Mücahit Destici, Eskişehir Alperen Ocakları yöneticileri Demir Burak Bağışlar ve Sayın Gökhan Karakuş'u makamında kabul etti.
29 Şubat 2024 Perşembe günü Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Ali Mücahit Destici ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR