Uluslararası yemek yarışmalarında Eskişehir'e 1 kupa ve 35 madalya

Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, katıldıkları 2 ayrı uluslararası yemek yarışmasında toplam 1 kupa ve 35 madalya kazandı.

Öğrenciler, Antalya'da düzenlenen 6. Game Of Food Gastro Antalya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 7 altın, 14 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 'Yılın En İyi Lisesi' seçildi. İstanbul'da gerçekleştirilen 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde ise 6 altın, 4 gümüş madalya ve 'Yılın En İyi Lisesi Kupası'nı kazanarak başarılarını taçlandırdılar.

Derece elde eden öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul müdürü ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret etti. İl Müdürü Aydın, başarılarıyla Eskişehir'e gurur yaşatan öğrencileri, danışman öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR