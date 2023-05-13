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Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı'ndan açıklama

Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı'ndan açıklama

Yerel Haberler

Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı Cevdet Kılıç, Karadenizlilere yönelik iddialara sert bir cevap verdi.

Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı Cevdet Kılıç, Karadenizlilere yönelik iddialara sert bir cevap verdi.

Eskişehir Karadenizliler Derneği Başkanı Cevdet Kılıç, son dönemlerde mensubu olduğu dernek ve Karadenizlilere yönelik birtakım iddiaları sert bir dille reddetti. Terörü kınadıklarını ve her seferinde bunu ifade ettiklerini belirten Başkanı Cevdet Kılıç şöyle konuştu:

"Biz vatanını ve bayrağını seven Türk sevdalısı bir milletiz. Eren Bülbül gibi yiğit kardeşlerimizi yetiştiren milletiz. Vekilin olası tespitleri doğru ise yüzde 5'lik kısım bebek katilleriyle FETÖ'cülerle kol kola gezen kesimdir. Hangi Karadenizli kundaktaki bebekleri öldürmüş? Eğitim binaları önünde bomba patlatarak çocuklarımızı öldürmüş? Savunmasız görev başındaki öğretmenleri öldürmüş? Köyleri basıp silahsız insanları kaçırıp işkence etmiş? Böyle haddini aşan, milyonları teröristlerle bir tutan bir açıklama, yorum, görüş olamaz. Biz yıllardır ülkesi için evlatlarını şehit veren, değil o terör örgütünü, siyasi uzantılarını bile şehirlere sokmayan bir milletiz. Biz Karadenizliyiz ve bundan gurur duyuyoruz." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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