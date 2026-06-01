Haberler

Eskişehir'in son Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in son Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

95 yaşında hayatını kaybeden Eskişehir'in son Kore Gazisi Sefer Durukan, askeri törenle dualar eşliğinde toprağa verildi.

Eskişehir'in son Kore Gazisi olan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Sefer Durukan, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in son Kore Gazisi 95 yaşındaki Sefer Durukan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Kore Gazisi Durukan için ikindi namazını müteakip Gökmeydan Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Sefer Durukan'ın cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Kıbrıs gazileri, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve çok sayıda yakını katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Sefer Durukan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Sefer Durukan, defnedilmek üzere Tepebaşı ilçesi Takmak Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

"20-25 gün öncesine kadar hep ayaktaydı"

Eskişehir'in son Kore Gazisi olan Sefer Durukan'ın oğlu Sabri Durukan, "Ne düşünebilirim ki? Yaş ilerlemesi olmasına rağmen namazlarını ve oruçlarını hiç Gazi babam bırakmadı. Allah mekanını cennet eylesin. Eskişehir'in son Kore gazisi. Tansiyon hastalığı vardı, 20-25 gün öncesine kadar hep ayaktaydı. Son 20 gündür yavaş yavaş kendini bırakmıştı bir de şuuru gitti. Bir haftadır hastanede yattı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Minguzzi cinayetinde 'cezaevi fotoğrafı' iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

Tamamen dezenformasyon! Skandal fotoğraf iddiası için açıklama geldi
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Trabzon'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi'nde geri sayım

Bir kentimizin 30 yıllık hayaliydi! Dev projede geri sayım