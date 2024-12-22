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Eskişehir'in Doğal Kokuları Anadolu Üniversitesi'nden

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Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir'in öz değerlerini yansıtan doğal kokular tasarlayarak şehrin kimliğini tanıtmayı hedefliyor. Proje kapsamında, yerel bitkilerin aromalarından elde edilecek parfüm ve kolonyalar 2025'te raflarda yerini alacak.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından, kentin kimliğini yansıtan ürünler sunmak amacıyla Eskişehir'in öz değerleriyle doğal kokular tasarlanacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi, yenilikçi projeleriyle Eskişehir'e katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin tarafından doğanın saflığını ve gücünü yansıtan, tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip ve Eskişehir'in kimliğini taşıyan kokular tasarlanacak. Eskişehir'e özgü bitkilerin aromalarından oluşan parfümler ve kolonyalar, Eczacılık Fakültesi'nin modern laboratuvarlarında üretilecek ve titizlikle analiz edilerek güvenilirlikleri garanti altına alınacak. Bu özel kokuların üretiminde Eskişehir'in simgelerinden biri olan Kalabak Su kullanılacak.

Doğal kokuların 2025'in ilk aylarında raflardaki yerini alması hedefleniyor

Proje çerçevesinde kokulara verilecek isimler, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve Eskişehir halkının katılımıyla belirlenecek. Düzenlenecek anketlerle Eskişehir ile özdeşleşen isimler ürünlere kazandırılacak. Doğanın saflığını ve gücünü Eskişehir'in öz değerleriyle birleştiren bu doğal kokuların, 2025'in ilk aylarında raflardaki yerini alması hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi, bu projeyle hem Eskişehir'in tanıtımına katkıda bulunmayı hem de şehrin kimliğini yansıtan ürünler sunmayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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