Eskişehir'in Çi Böreği: Hem Yerel Hem de Turistlerin Tercihi

Eskişehir'de yapılan çi börek, ince hamuru ve hafif iç harcıyla hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekiyor.

Eskişehir'deki çi börek ustası Emine Kaplan, Kırım Tatar kültürüne ait olan bu lezzetin yapımından bahsederken yerli halktan turistlere kadar oldukça fazla ilgi gördüğünü belirtti. Çi böreğin lezzetiyle Eskişehir'in vazgeçilmez duraklarından biri olduğunu söyleyen Kaplan, "Böreğin en önemli özelliği kıymasının yağsız olması ve hamurunun ince güzel açılıyor olmasıdır. Hamurunda, un su tuz; iç harcında kıyma soğan ve karabiber kullanıyoruz. Bunların dışında da malzeme kullanmayız" ifadelerini kullandı.

Nefis, güzel anlamındaki 'çi' adıyla yapılan börek, kentin en meşhur lezzetleri arasında"

Eskişehir'in gastronomi turizminde çi börek sayesinde öne çıkan bir şehir haline geldiğini belirten Kaplan, "Buraya göç eden Kırım Türklerinin geleneksel lezzeti olan ve Tatar dilinde nefis, güzel anlamındaki 'çi' adıyla yapılan börek, kentin en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor" dedi.

Turistlerin ve yerel halkın çi böreğe yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kaplan, bu lezzetin Eskişehir'de vazgeçilmez bir tat haline gelmesiyle birlikte yaz sezonunda öğrencilerin ve yerel halkın da çi böreği tattığını belirterek "Herkesi çi böreği tatması için Eskişehir'e davet ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR