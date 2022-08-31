Eskişehir haber | Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi Açıyor

Eskişehir haberine göre Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı tarihi bölgede yer alan galeri ve müzelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Tarihi bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi’ni kazandıran Odunpazarı Belediyesi, fotoğraf evinin açılışını 1 Eylül Perşembe günü yapacak.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı tarihi bölgede yer alan galeri ve müzelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Tarihi bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'ni kazandıran Odunpazarı Belediyesi, fotoğraf evinin açılışını 1 Eylül Perşembe günü yapacak.

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye yeni galeri ve müzeler kazandırmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye son olarak Eskişehir'in duayen fotoğraf sanatçılarından Osman Yaşar Tanaçan'ın adını taşıyan bir fotoğraf evi kazandırdı. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'nin açılışı, 1 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Fotoğrafçılık kursları, butik fotoğrafçılık atölyeleri, söyleşiler, fotoğraf banyo eğitimleri, mini sergiler gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi, Paşa Mahallesi Şamlılar Sokak'ta yer alıyor.