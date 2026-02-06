Haberler

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz emekli personelle bir araya geldi

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz emekli personelle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, uzun yıllar hizmet veren emekli personeli veda programı ile onurlandırdı. Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emeklilere teşekkür ederek, başarıları ve katkıları için takdirlerini iletti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, teşkilata uzun yıllar hizmet veren ve emekliliğe ayrılan personel onurlandırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zerrin Özbek ile birlikte emekli personel için düzenlenen veda programına katıldı. Görev süreleri boyunca asayişin ve güvenliğin tesisi için fedakarca çalışan personelin emeklerini takdirle karşıladıklarını belirten Yılmaz, teşkilata sundukları katkılardan dolayı emekli polis memurlarına teşekkürlerini iletti. Programda, hizmet sürelerini başarıyla tamamlayan personelin tecrübelerinin önemi vurgulanırken, emniyet mensuplarına yeni hayatlarında esenlikler dileyen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, personeliyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol