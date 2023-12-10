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Eskişehir'den Kabe'yi ziyaret etmeye gidecek umre yolcuları havalimanını doldurdu

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Umre ziyaretine gidecek vatandaşlar Hasan Polatkan Havalimanı'nda bir araya geldi. Eskişehir'den havalanacak uçakla birlikte Kabe'yi hac mevsimi dışında ziyaret edecek olan çok sayıda vatandaş dün yakınları tarafından uğurlandı. Uçuş öncesi havalimanında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, bazı vatandaşların Umre'ye giden yakınlarıyla vedalaşırken sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.

Eskişehir'den Kabe'yi ziyaret etmeye gidecek olan umre yolcuları havalimanını doldurdu.

Umre ziyaretine gidecek vatandaşlar Hasan Polatkan Havalimanı'nda bir araya geldi. Eskişehir'den havalanacak uçakla birlikte Kabe'yi hac mevsimi dışında ziyaret edecek olan çok sayıda vatandaş dün yakınları tarafından uğurlandı. Uçuş öncesi havalimanında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, bazı vatandaşların Umre'ye giden yakınlarıyla vedalaşırken sevinç gözyaşları döktüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Polatkan Havalimanı Eskişehir Yerel Yaşam Güncel Haberler

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