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Eskişehir'den Kabe'yi ziyaret etmeye gidecek umre yolcuları havalimanını doldurdu

10 Aralık 2023 12:39 Son Güncelleme: 12:41 Abone Ol

Umre ziyaretine gidecek vatandaşlar Hasan Polatkan Havalimanı'nda bir araya geldi. Eskişehir'den havalanacak uçakla birlikte Kabe'yi hac mevsimi dışında ziyaret edecek olan çok sayıda vatandaş dün yakınları tarafından uğurlandı. Uçuş öncesi havalimanında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, bazı vatandaşların Umre'ye giden yakınlarıyla vedalaşırken sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.