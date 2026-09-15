Haberler

Eskişehir’de yurtlar yeni döneme hazır

Eskişehir’de yurtlar yeni döneme hazır
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi.

Eskişehir'de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi.

Yurtların açılmasına sayılı günler kala Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şehirdeki yurtları tek tek ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceliyor. Gençlerin yeni dönemde güvenli, temiz, konforlu ve huzurlu ortamlarda barınabilmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Müdürü Kalın, eksikliklerin giderilmesi ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanması yönünde incelemelerde bulunuyor. Yeni dönem öncesi tüm yurtlarda hazırlıklar titizlikle sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı