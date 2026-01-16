Yunus Emre'nin daha iyi anlatılabilmesi için Eskişehir'de dijital müze yapılıyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kente gelen ziyaretçilere Yunus Emre'nin daha iyi anlatılabilmesi amacıyla bir dijital müzenin yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Paylaşılan bilgiye göre; Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi Yapım İşi, 11 Aralık 2025 tarihinde 24 milyon 230 bin TL'ye ihale edildi. Yüklenici ile 6 Ocak 2026 tarihinde sözleşme imzalanırken, 13 Ocak 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat yapım süreci başladı. Bodrum ve zemin kattan oluşan projede yapı oturum alanının yaklaşık 450 metrekare, yapı alanının ise yaklaşık 900 metrekare olduğu belirtildi. Bodrum katta depo, toplantı odası, fuaye alanı ve mekanik odalar bulunduğu; zemin kat planının ise danışma ve sergi salonlarından oluştuğu ifade edildi.

"Yunus Emre'nin daha iyi anlatılması adına hayata geçiriliyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Yunus Emre'nin memleketi Eskişehir, Mihalıççık ilçemiz. Burada mezarı bulunmakta ve orada her yıl 6 Mayıs'ta çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Gelen misafirlerimize Yunus Emre'yi daha iyi anlatabilmek adına bir dijital müze yapımı konusunda uzun süredir bir çalışma vardı ve bu çalışmayı belirli bir aşamaya getirerek müzenin yapımıyla ilgili bina konusunda bir çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimimiz tarafından ihalesi gerçekleştirildi ve müteahhide yer teslimi yapıldı. Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra dijital kısmının yapımıyla ilgili olarak da BEBKA'ya müracaatımızı yaptık ve bu kaba inşaatı bittikten sonra da dijital dönüşümünün sağlanması bakımından planlamalar yapıldı. Yunus Emre'nin daha iyi anlatılması, daha iyi tanıtılması adına Eskişehir'de böylesine bir müzeyi de hayata geçirecek olmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istedim" dedi. - ESKİŞEHİR