Eskişehir'de Yıkılan Cami İçin Geçici İbadet Yeri Bulundu

Eskişehir'de yıkılan camilerini 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki, geçmişte fitness salonu olarak kullanılan boş alan taşıyan cemaat, ibadetlerini burada yapıyor.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Aklar sokak üzerinde bulunan Erenköy Fatih Cami, yenisi yapılmak üzere yakın zamanda yıkıldı. Evlerine oldukça yakın olan caminin yıkılmasından dolayı üzüntü yaşayan cemaat ve caminin derneği çözüm yol aramaya başladı. Yıkılan caminin yakınından olan Yazarlar Sokak üzerinde bulunan 4 dış kapı numaralı 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan ve geçmişte fitness salonu olarak kullanılan boş alan cemaatin dikkatini çekti. Hemen girişimlere başlayan cemaat, mülk sahibi ile görüşme sağladı. Mülk sahibinin, "Cami yapılana kadar burada ibadetinizi yapabilirsiniz" demesi üzerine, dernek ve cemaat kolları sıvadı.

Eski spor salonu camiye dönüştürüldü

Cemaat tarafından eski fitness salonunun içi, cami gibi dizayn edilerek ibadet edilemeye uygun hale getirildi. Cama asılan "Erenköy Fatih Camii" tabelası ve "Erenköy Fatih Camii geçici süreyle buraya taşınmıştır. Camiimizde tuvalet ve abdest alma yeri yoktur" yazısı oradan geçenleri ise şaşırtıyor. Vakit namazlarının kılındığı camiden ise vatandaşlar memnun. Cami inşaatına ise yılbaşından sonra başlaması planlanıyor.

"Camimiz yapılana kadar burada kalıyoruz"

Yapılanlar hakkında konuşan cami derneği başkanı Ömer Özöney, "İlk öteki camimizi yıktık, oraya yeni bir cami yapacağız. Allah razı olsun buranın sahibi bize burayı verdi. Kira da almıyor bizden. Biz burada ilk öteki ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Camimiz yapılana kadar burada kalıyoruz. Şu anda süre olarak veremem, bir şey diyemem. Ama inşallah en kısa zamanda, yılbaşından sonra inşallah başlayacağız. Birilerine vermişler galiba. Daha sonra da boşalınca bize verdiler. Vallahi burası bir seçim merkezi oldu. Ondan sonra burası spor salonu oldu. Daha sonra burayı bize verdiler. Şadırvan sorunu çekiyoruz. Birçok sorun oluyor. İnşallah onları hep aşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR