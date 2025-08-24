Eskişehir'de Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Buluşma Günü

Eskişehir'de ESYURTDER (Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) tarafından 15'incisi olan bir buluşma etkinliği düzenlendi. Yurttan çıkıp NATO'ya mühendis olan Cemile Keser, duygu dolu anlar yaşadı.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesinde bulunan eski Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce 15. Geleneksel Pilav Günü düzenlendi. Etkinliğe kampüste yetişmiş vatandaşlar katılırken duygu dolu anlar yaşandı. Çeşitli etkinlikler ve edilen duaların sonrasında, gelen misafirlere pilav ikram edildi. Daha sonra burada yetişmiş olan bazı vatandaşlara başarı ödülü taktim edildi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ta katıldı.

NATO mühendisi yurttan arkadaşlarıyla duygu dolu anlar yaşadı

1999 yılında henüz 3 yaşında kapısından girdiği yurttan 2014 yılında çıkan ve Milli Savunma Bakanlığı ANT NATO'ya elektrik elektronik mühendisi olarak atanan Cemile Keser, duygu dolu anlar yaşadı. Bir dönem kendiyle aynı anları paylaşan arkadaşlarıyla tekrar buluşan Keser, eski günleri yad edip, hasret giderdi.

"Buranın maneviyatını ben başka hiçbir yerde görmedim"

3 yaşında geldiği yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra üniversiteden mezun olduğunu ve daha sonra Milli Savunma Bakanlığı ANT NATO'ya elektrik elektronik mühendisi olarak atanan Cemile Keser, "1999 yılında Yetiştirme yurduna verildim, 3 yaşından beri yurtlarda kalıyorum, buradaki yurtların neredeyse hepsinde kaldım. 2014 senesinde yurttan ayrıldım ve üniversiteye gittim Elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. 2019 yılında mezun olduğum üniversiteden, sonrasında Milli Savunma Bakanlığı ANT NATO'ya elektrik elektronik mühendisi olarak atandım. Yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum orada. Her sene yurttan çıkan kardeşlerimle birlikte bu pilav günü etkinliğini düzenliyoruz. Buranın maneviyatı çok ayrı çünkü yıllardır görmediğim kardeşlerimle denk geliyorum, onların çocukları olmuş onların hayat hikayelerini dinliyorum. Buranın maneviyatını ben başka hiçbir yerde görmedim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ödülü de bana bu sene layık gördüler. Bundan dolayı da çok mutluyum teşekkür ederim. Burada bir kardeşim vardı sonradan hatırladım onu küçüklük hali gözümün önünde canlandı. Çocuğu olmuş. Onunla biraz konuştuk, onu biraz duygulandım yalan söyleyemeyeceğim. Ama inşallah diliyorum ki buradan çıkan tüm kardeşlerimin bundan sonraki yaşamları çok çok güzel olur. Diliyorum ki çocukları da çok çok iyi yerlere gelir, bu geleceği de yaşamak zorunda kalmazlar tüm duam bu yönde" dedi. - ESKİŞEHİR