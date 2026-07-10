Haberler

Yenidoğan canlandırma programı tamamlandı

Yenidoğan canlandırma programı tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi üç gün sürdü. Hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı programda, yenidoğan resüsitasyonu konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırıldı. Başarılı katılımcılara sertifikaları verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi tamamlandı.

Üç gün süren programa hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Eğitim süreci sonunda başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen, NRP'nin önemi ve uygulama basamaklarının ele alındığı eğitim süreci tamamlanarak, yenidoğan sağlığında mesleki yeterliliğin artırılmasına yönelik önemli bir katkı sağlandı.

"Yenidoğan resüsitasyonu konusunda temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırılıyor"

1998 yılından bu yana ülke genelinde sürdürülen NRP, doğum sırasında meydana gelen asfiksiye bağlı bebek kayıplarını ve kalıcı hasarları önlemeye yönelik çalışmalarla öne çıkıyor. Program kapsamında sağlık çalışanlarına yenidoğan resüsitasyonu konusunda temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırılarak, doğum odasında hızlı ve etkili müdahaleler yapılması hedefleniyor. Bu eğitim, yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar arasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
LGS sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada