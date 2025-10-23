Haberler

Eskişehir'de Yeminli Aile Arabuluculuğu Sertifika Töreni Düzenlendi

Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve HEGEM iş birliğiyle düzenlenen törende 400 Aile Arabulucusu sertifika aldı. Vali Aksoy, şiddetin önlenmesi ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi için önemli mesajlar verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik himayelerinde Anadolu Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) iş birliğiyle düzenlenen "Yeminli Aile Arabuluculuğu Belge/Yemin Töreni" ile "Türkiye'de Yeminli Sosyal Arabuluculuk Uygulama Yöntemleri ve Kurumsal Sorumluluklar" konulu bilgi paylaşım çalıştayına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe konan " İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında program düzenlendi. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara belgeleri takdim edildi. Vali Aksoy, İstanbul Milletvekili ve TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Komisyonu Başkanı Yıldız Konal Süslü, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suna Üstüner, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Zeynep Cengiz'e temsili olarak sertifikalarını verdi. Törenin ardından, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü moderatörlüğünde HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak ve Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Sultan Özeren'in katılımıyla "Türkiye'de Yeminli Sosyal Arabuluculuk Uygulama Yöntemleri ve Kurumsal Sorumluluklar" konulu bilgilendirme paneli düzenlendi.

"Onura ve toplumsal dokumuza yönelmiş en büyük tehdittir"

Vali Aksoy konuşmasında, "Bugün yalnızca bir sertifika töreninde değil, aynı zamanda toplumsal huzurumuzu, birlikte yaşama irademizi ve insani değerlerimizi güçlendirecek önemli bir adımda bir aradayız. Medeniyetimizin temeli insan onurudur. İnsan hakları bu onurun hukuki teminatıdır. Ancak bu değerlerin yaşama geçmesi, toplumun her alanında hissedilmesiyle mümkündür. Şiddet, hangi ortamda olursa olsun, bu onura ve toplumsal dokumuza yönelmiş en büyük tehdittir" dedi.

"Şiddetin nedenlerini kaynağında ortadan kaldırmaktır"

Şiddetle mücadelenin yalnızca cezalandırma değil, önleme boyutuna da dikkat çeken Aksoy, "Devlet olarak görevimiz yalnızca failleri cezalandırmak değil, şiddetin nedenlerini kaynağında ortadan kaldırmaktır. Bu anlayışla 'önleyici ve onarıcı adalet' yaklaşımını esas alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy, projeye katkı sunan kurum, akademisyen ve katılımcılara teşekkür ederek, 400 Aile Arabulucusu saha aktörünü tebrik etti. - ESKİŞEHİR

