Eskişehir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Direniş Ekibi ve Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik şiddetin son bulması ve kronik rahatsızlıkları olan Esila Ayık'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenlendi.

Eskişehir'de üniversite öğrencilerine yönelik şiddetin son bulması ve kronik rahatsızlıkları olan Esila Ayık'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenlendi. Ulus Anıtı'nda toplanan gençler, İsmet İnönü Caddesi, Adalar Porsuk Mevkii ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinden yürüyerek tekrar Ulus Anıtı'na geldi. Sloganlar atarak yürüten gençlere, evlerinin penceresinden alkışlarla vatandaşlar da destek verdi.

Ulus Anıtı'nda Eskişehir Direniş Ekibi adına açıklama yapan Öykü Demir şunları söyledi:

" Son günlerde yaşanan tüm polis şiddeti herkesin gözü önünde olsa da bu yaşananların unutulmaya açık olduğunun farkındayız. Biz bunu unutturmayacağız, biz yediğimiz biber gazını, yerde sürüklenirken sırtımıza atılan tekmeyi ve işkenceye maruz kalan kardeşlerimizi unutturmayacağız. 1 Mayıs yaklaşırken buradan açık çağrımız ve bildirimizdir! Biz yürüyeceğiz, Eskişehir yürümeye ve bu bozuk düzenin bütün işbirlikçilerine direnmeye devam edecek! Çünkü biliyoruz ki biz susarsak, normalleşen bu çürümüş düzenin maşası olmaya devam edeceğiz. Biz kurtuluşumuzun sokakta olduğunu biliyor ve herkesi bizlere katılmaya davet ediyoruz.

"Durumunun kötüleşmesine izin verdiğiniz Esila Ayık'ı serbest bırakın"

Buradan tekrar sesleniyoruz: tüm sağlık problemlerini bilmenize rağmen görmezden gelip, durumunun kötüleşmesine izin verdiğiniz Esila Ayık'ı serbest bırakın! Esila hala ümidim varsa o da sizin sayenizdedir demiş, buradan Esila'ya tekrar sesleniyoruz: Sen tahliye olana kadar senin sokaktaki sesin olacağımıza söz veriyoruz! 3 gün önce Ankara'da Konur'da direnen arkadaşlarımız hukuksuz ve sınır tanımaz bir polis şiddetine maruz bırakıldılar. Buradan bir daha haykırıyoruz, halkın ve gençlerin sesini şiddetle bastıramayacaksınız! Eskişehir'den tüm arkadaşlarımız adına sesleniyoruz: Ankara'da baskıya ve şiddete direnen tüm arkadaşlarımızın yanındayız!"

Kadın Dayanışma Komiteleri adına açıklama yapan Rümeysa Çakır ise şunları söyledi:

"Konur Sokak'ta AKP'nin hukuksuz adımlarına karşı sokağa çıkan arkadaşlarımıza orantısız şiddet uygulandı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamayla adeta polis şiddetini meşrulaştırdı. Açıklamada polis tarafından yerlerde sürüklenen, üstü açılan arkadaşımızdan bahsederken 'sözde kadın' ifadesi kullanıldı. Şiddetin, kötü muamelenin cinsiyeti, cinsel yönelimi yoktur. Ankara Valiliği polise verdiği emirle de yaptığı açıklamayla da alenen suç işliyor."