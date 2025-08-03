Eskişehir'de Sünnet Düğününde Renkli Konvoy Şöleni

Eskişehir'de Sünnet Düğününde Renkli Konvoy Şöleni
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Eskişehir'de bir sünnet düğününde, servis şoförlerinin oluşturduğu konvoy renkli görüntülerle kutlandı. Baba Cafer Çakır, oğlu Kaan Çakır'ın düğününe katılan arkadaşlarına teşekkür etti.

Eskişehir'de bir sünnet düğününde servis araçlarıyla oluşturulan konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de servis şoförlüğü yapan Cafer Çakır'ın oğlu Kaan Çakır'ın sünnet düğününe katılan şoför arkadaşları, servis araçlarıyla konvoy sürprizi yaptı. Rengarenk süslenen servis araçları cadde ve sokaklarda tur atarken, babasının konvoy sürpriziyle Kaan Çakır da ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadı.

"Servisçi arkadaşlar sağ olsunlar davete icap edip geldiler"

Baba Cafer Çakır, "Eskişehir'de servis işiyle uğraşıyorum. Bugün oğlumuza güzel bir düğün yapmayı planlıyoruz, sevdiğimiz yakınlarımızla beraber bugün bu düğünü yapmayı planlıyoruz. Servisçi arkadaşlar sağ olsunlar davete icap edip geldiler. Güzel bir konvoy yapmayı planlıyoruz. Herkse teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anne Ezgi Çakır ise, "Eş, dost, akraba bu günde bizleri yalnız bırakmadığı için herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Servis şoförü Murat İmece, "Cafer benim çocukluk arkadaşım hemde köylüm servisçi camiasında bütün servisçi arkadaşlarımla Cafer arkadaşımızın bu mutlu gününde beraberiz bu mutlu her şeyin mutlu ve güzel olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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