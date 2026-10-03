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Eskişehir’de sünnet düğünü yapılan şehidin oğluna anlamlı sürpriz

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Eskişehir’de sünnet düğünü yapılan şehidin oğluna anlamlı sürpriz
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Eskişehir’de Şehit Polis Memuru Ali Sevim’in oğlu Eyüphan Sevim’in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet aracı olarak kullanıldı.

Eskişehir'de Şehit Polis Memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet aracı olarak kullanıldı.

Polis Memuru Ali Sevim, 2017 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda şehit olmuştu. Şehidin Eskişehir'de yaşayan oğlu Eyüphan Sevim'in bugün sünnet düğünü yapıldı. Küçük çocuğun sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet arabası olarak kullanıldı. TOMA'nın öncülüğünde ve polis ekiplerinin eşliğinde düğün salonuna gelen konvoy esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

"9 yıldır ağlıyorum, bugün oğlum için ağlamayacağım"

Anne Demet Sevim, "İnanın şu an tarif edilmez duygular yaşıyorum. Sevinç, üzüntü, gurur hepsi bir arada. Bugün çocuğum için ayaktayım, onun için yaşadım, biz babasıyla gurur duyduk, o da eminim bizi görüyor, hissediyor. Eyüphan, sünnet düğünü yapmak çok istiyordu, bugüne nasipmiş, günlerdir bugünü bekliyoruz. Buraya gelen ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Boğazım düğüm düğüm ama bugün oğlum için ağlamayacağım, 9 yıldır ağlıyorum, bugün onun için ağlamayacağım" dedi.

Şehidin 10 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim, "10 yıllık hayalim bugün gerçekleşiyor. TOMA'nın sünnet düğünü arabam yapılmasını kabul eden önce emniyete çok teşekkür ederim. Buradan babama da teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Üniversiteye kadar eğitim masraflarını biz karşılamak istiyoruz"

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Oğuz Sinlenmez, şunları söyledi:

"Biz bu konuda çok mutluyuz. Eyüphan'ın bugün sünnetini yaptık, biz şimdi ona bir müjde de vermek istiyoruz, üniversiteye kadar eğitim masraflarını biz karşılamak istiyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, biz çok büyük bir milletiz, çok büyük bir devletiz. Biz bundan sonra hep yanında olmaya devam edeceğiz."

"Eyüphan'ın mutlu yüzü her şeye değer"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise, "Eskişehir ili çok güzel ve büyük bir il. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tüm şehit yakınlarımızla çok yakın bir temas içerisindeyiz. Eyüphan'ın böyle bir temennisi, talebi, hayali olduğu bilgisini aldığımızda biz de sivil toplum kuruluşlarımızdan çok değer verdiğimiz ESMİAD'a bu talebi ilettik. Birlikte hoş, güzel bir organizasyon olduğuna kalben inanıyorum ve başta başkanımız olmak üzere ESMİAD yönetimine, katkı sunan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eyüphan'ın mutlu yüzü her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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