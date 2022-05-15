Eskişehir'de Spor Sahalarında Bayram Heyecanı - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) -

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Şenlikleri büyük heyecana sahne oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Spor Şenlikleri bayram coşkusunu sahalardan başlattı.

FİNAL MAÇI 19 MAYISTA

Gökmeydan Spor Kampüsü'nde gerçekleştirilen 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde 14-26 yaş arası gençler, erkekler ve kadınlar takımlar halinde mücadeleye başladı. 16 Mayıs'ta elemelerin tamamlanacağı 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde, yarı finaller 17-18 Mayıs'ta, final maçı ise 19 Mayıs'ta yapılacak. Final maçıyla birlikte şampiyon ve dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.

Bir diğer etkinlik ise Osmangazi Spor Sahası'nda başlayan Açık Alan Kadınlar Voleybol Müsabakaları oldu. Badminton branşında da mücadele kıyasıya yaşanırken voleybol ve badminton maçlarının final mücadelesi ile ödül töreni yine 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

GENÇLİK KUPASI DRAGON YARIŞLARI

Şenlik etkinlikleri arasında çim sahada penaltı yarışması ile beceri kondisyon parkuru da bulunurken gençler iki etkinlikte de büyük heyecan yaşadı. Spor Şenlikleri kapsamında 19 Mayıs saat 14.00'da Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinde Gençlik Kupası Dragon Yarışları yapılacak.

Ayrıca yine 19 Mayıs akşamı 21.00'da Porsuk Çayı'nda teknelerle Fener Alayı geçişi düzenlenecek.