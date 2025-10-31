Eskişehir'de Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Eskişehir Sosyal Konut Projesi'nin başvurularının başladığını açıkladı.

Proje kapsamında, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 5 bin 80, İnönü'nde 200, Sivrihsar'da 120 Seyitgazi, Çifteler, Mahmudiye ve Günyüzü ilçelerinde 80, Sarıcakaya'da 79, Alpu'da 60, Beylikova'da 50, Mihallıçık'ta 47, Han'da 35 ve Mihalgazi içlesinde 34 konut inşa edilecek. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'imizin her köşesinde yeni yuvalar yükseliyor, umutlar büyüyor. Sosyal konut projesiyle vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için güçlü bir adım daha atıyoruz. Bu şehir, hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz de her ilçemize dokunan, her haneye huzur getiren projelerle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR