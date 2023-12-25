Eskişehir'de şehirler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi

Eskişehir'de bulunan Tepebaşı İlçe Müftülüğü ve Çifteler İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde sabah namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Tepebaşı Müftülüğü Çukurhisar Mahallesi Eski Camii'nde ve Çifteler İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde sabah namazının ardından terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için bol bol dua edildi. - ESKİŞEHİR