Eskişehir'de Saldırgan Köpekler Nedeniyle Vatandaşlar Korku İçinde

Eskişehir'de bazı saldırgan başıboş köpeklerin yoğunlukta olduğu bir parkın yakınında oturan vatandaşlar, mahallede korkuyla gezdiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyük Park'ın içinde yaşayan bazı köpeklerin mahalledeki vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. Köpek popülasyonunun yüksek olduğu bölgede cadde üzerinden geçen araçlara saldırdığı gözlemlenen ve zaman zaman kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen hayvanlarla ilgili mahalledeki vatandaşlar şikayetini dile getirdi. Bahsi geçen köpeklerin büyük bir bölümünün zararsız olduğunu ancak bazılarının son derece saldırgan davrandığını aktaran mahalleli, okula gidip gelen çocuklarının muhtemel bir saldırı olayına kurban gitmesinden endişe duyduklarını söyledi. Hayvanların yerinin sokak değil, barınak olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, hem onlar için hem de kendileri için yetkililerin konuyla ilgili çözüm üretmesi konusunda çağrıda bulundu.

"Hayvanlar koşuşturunca insanlar korkuyor"

Şarhöyük Mahallesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan Ümit Çim, bölgedeki çoğu köpeğin zararsız olduğunu ancak popülasyonun yüksek olması nedeniyle saldırgan olanlarla karşılaşabildiklerini ifade etti. Saldırgan olmayanların da toplu bir şekilde araçlara havlaması nedeniyle vatandaşların korktuğuna değinen Çim, "Parkın içinde hayvanları besliyorlar. Hatta ben de onlara minder falan verdim. Kulübeler yapmışlar, mama koyuyorlar. Geçenlerde mama parası topladılar, biz de verdik. Hayvanlar yiyor, çoğu da obez. Kısırlaştırıyorlar, bu yüzden kimseye bir zararları yok. Çoğu koşamıyor, yürüyemiyor bile. Ama içlerinde kabileye yeni gelen bazı hayvanlar var, belli ki onlar zamanında araçlardan falan zarar görmüşler ya da bir insandan tekme yemişler. Araç gördükleri zaman hemen koşturuyorlar. Ötekilerin de haberi yok, onun arkasından gidiyorlar. Bunun dışında şahsen fazla bir şey görmedim. O hayvanlar insanlara bir şey yapmaz. Ama insanlar da korkuyor tabii" dedi.

"Sadece bu parkta 20-30 tane köpek var"

Sabah erken saatlerde okula giderek akşam geç saatlerde eve dönen çocuklar olduğunu ve karanlık havalarda köpeklerin onları korkuttuğunu dile getiren Çim, "Köpekler burada dolaşıyor. Parkta 20-30 tane köpek var. Besledikleri için hayvanlar burada kalıyor ama aslında bunların hepsini toplayıp barınağa götürmek lazım. İnsanlar parkta spor yapacaklar, korkuyorlar. Köpekten korktukları için çocuklar parka giremiyor. Mesela benim eşim de çok korkuyor. Bir şey yapmaz hayvan ama insanlar korkuyor işte. Hayvanların yeri barınak, sokaklar değil. Çünkü onlar da zarar görüyor. Geçtiğimiz gün hayvan polisleri geldi, galiba birisine araba çarpmış. Hayvanlar ağır ağır karşıdan karşıya geçerken ya bisiklet çarpıyor, ya araba çarpıyor. Yani bir şeyler oluyor, herkes mağdur" şeklinde konuştu.

"Yetkililere çağrımız, köpekleri toplasınlar"

Mahallede erkek kuaförlüğü yapan Yaşar Ardıç ise, başıboş sokak köpeklerinin vatandaşı korkutmasının yanı sıra trafik kazalarına da sebebiyet verdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde 4-5 tane köpek toplu bir şekilde buradan geçti. Bir yerlere giden çocukların, bisikletlilerin arkalarından sürekli koşuyorlar. Trafiği de engelliyorlar. Vatandaşlar gece saatlerinde parkın içine korkarak giriyor. Orada insanlar hayvanlara bakıyor. Bu sefer de orada yoğunluk oluşuyor. Ama insanlara saldırıyorlar. Köpeklerin sayısı bayağı çok. İçeride saydığımız zaman bazen 15-20 taneyi buluyorlar. Geçtiğimiz zamanlarda içeride koşan bir kadın düşmüştü. Sonra köpekler onu ısırmaya yeltenmişti. O köpekleri çevredeki insanlar kovalamıştı. Mahallelinin şikayeti var. Çocuk okula gidiyor, geliyor. Mecbur yanında bir büyüğünün olması lazım. Ben de bir baba olarak tedirgin oluyorum. Çocukları boş verin, biz bile tedirgin oluyoruz. Köpek olur olmaz yerde aniden saldırıyor. Hayvanlar arabaların arkasından koşarken onlara çarpmamak için sürücüler frene basıyor, onun arkasından gelen araç da diğer araca çarpıyor. Yetkililere çağrımız, köpekleri toplasınlar. Varsa barınak oraya götürsünler. Hayvanseverler de hayır mı yapacaklar, ne yapacaklarsa barınaklarda yapsınlar. Köpekler orada dursun. Bu şekilde insanları rahatsız etmelerine gerek yok bence." - ESKİŞEHİR