Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

Eskişehir Alaaddin Camii'nde şadırvanda unutulan protez dişler cemaati şaşkına çevirdi. Caminin bazı camlarına ve şadırvana "Bir takım takma diş bulunmuştur. Sahibi camiden alsın" yazısı asıldı. Cami cemaatinden bir kişi, "Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim" dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Eskişehir Alaaddin Camii'nin camlarına asılan "Şadırvanda takma diş bulunmuştur. Sahibi camiden alsın" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

ABDEST ALIRKEN TAKMA DİŞLERİNİ UNUTTU

Caminin bazı camlarına ve şadırvana asılan yazının ise abdest alan bir vatandaşın dişlerini şadırvanın üzerine bıraktığını ve orada unuttuğu öğrenildi. Başka bir vatandaş tarafından görülen protez dişler camii yönetimine teslim edildi. Sahibi aranan dişler cami içinde muhafaza ediliyor.

"BEN BÖYLE BİR OLAY GÖRMEDİM"

Cami cemaati Muammer Baysal konuyla alakalı, "İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim. Saat unutulabilir, ani çıkartır unutabilir. Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen ağzına uymadı rahat etmediği için bıraktı benimde protez var ama hiç kullanmıyorum çünki yemekte yiyemiyorum rahatta edemiyorum ağzımda tek diş dahi yok paranızda ağzınızda dişte varsa dişleriniz dökülmeden istediğinizi alın yiyin sonra çok pişman olursunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
