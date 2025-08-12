Türkiye'nin Venedik'ini fareler bastı

Şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nın İki Eylül Caddesi üzerinden geçen bölümünde yaşamlarını sürdüren fareler dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tekrardan ortaya çıkan fareler, vatandaşların kuşları beslemek amacıyla suya attığı yiyeceklerle besleniyor.

BÜYÜKLÜKLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Çayın kenarındaki taşların arasında yaşayan ve zaman zaman suyun içerisinde de yüzen fareler, büyüklükleri ile görenleri hayrete düşürüyor. Çevre sakinleri, fare popülasyonunun artmaması için yetkili kurumların önlem almasını bekliyor.