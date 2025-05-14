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Eskişehir'de Polisi Yaralayan Sürücü Kaçarken Yakalandı

Eskişehir'de Polisi Yaralayan Sürücü Kaçarken Yakalandı
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Eskişehir'de polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken bir polis memuruna çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Uygulama noktasından kaçmaya çalışan aracın çarptığı polis yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir girişinde bulunan polis uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken bölgede bulunan polis memuruna çarptı. Göğüs bölgesinden darbe alan polis, hastaneye kaldırılırken, sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, dün gece çevreyolunun Batıkent Mahallesi kısmında bulunan Bursa-Eskişehir Karayolu Polis Uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, 09 Z 0681 plakalı hatchback aracı durdurmak istedi. B.D. idaresindeki aracın sürücüsü dur ikazına uymadı. Hızla uygulama noktasından, Ankara istikametine doğru kaçmaya çalışan sürücü, Köpek Eğitim Merkezi'ne bağlı polis memuru G. A.'ya çarptı. Sağ dikiz aynası kırılan araç uygulama noktasından kaçarken, yaralı polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan G.A.'nın göğüs bölgesinden darbe aldığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaya olarak kaçarken yakalandı

Olay yerinden kaçan sürücü aracını ise Batıkent Mahallesi Morçiçek Sokak üzerine bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerince şahsın bulunması için başlatılan çalışma sonucunda yaklaşık 1 saat sonra Çamlıca Mahallesinde yakalandı. B.D. sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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