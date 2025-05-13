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Eskişehir'de Öğretmenlere Yapay Zeka Eğitici Eğitimi

Eskişehir'de Öğretmenlere Yapay Zeka Eğitici Eğitimi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi çerçevesinde yapılan 'Yapay Zeka Eğitici Eğitimi' kursuna katılan öğretmenlerle buluştu. Eğitim, yapay zekanın eğitimde kullanımını yaygınlaştırmayı ve öğretmenlerin bu alandaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Eğitici Eğitimi" kursunun Eskişehir'deki ikinci programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 60 öğretmenin katıldığı eğitim, yapay zeka teknolojilerinin eğitimde kullanımını yaygınlaştırmayı ve öğretmenlerin bu alanda yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Eskişehir'de bir konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Aksoy öğretmenlere hitap ederek yapay zekanın günümüzdeki önemine vurgu yaptı. Salonda Türk bayrakları ve yapay zeka temalı bir sunum ekranı dikkat çekerken, katılımcılar arasında yoğun bir ilgi gözlendi.

"Eskişehir turistlerin ilgisini fazlasıyla çeken özel bir şehir"

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmasında, "Bugün başka bir program için buradayken böyle değerli bir eğitim çalışmasının gerçekleştirildiğini öğrendim ve sizlere başarı dileklerimi iletmek için davet üzerine buraya geldim, yapay zeka artık dünyanın birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve eğitimde de en üst seviyede yararlanılması gereken önemli bir teknoloji haline gelmiştir, öğretmenlerimizi bu alanda daha donanımlı hale getirmek ve eğitim sistemimizi daha ileriye taşımak oldukça kıymetli bir hedef, Eski Enerji Bakanımız Eskişehir Milletvekili ve TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez Bey zaman zaman Eskişehir'de bulunuyor ve bu şehri çokça tercih eden biri olarak çalışmalara destek veriyor, sizler de eğiticileri eğiten bir formatta burada yer alıyorsunuz ve bu eğitimlerle illerinizde yapay zeka alanında önemli bir farkındalık oluşturmanız sağlanacaktır, Eskişehir'e ilk kez gelenler için şehrimizin güzelliklerini keşfetme fırsatını değerlendirmelerini öneriyorum, Eskişehir tarihi ve kültürel dokusuyla Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi çeken insanların ilgisini fazlasıyla çeken özel bir şehir, hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Eskişehir'i gezerek deneyimlemenizi tavsiye ederim, sizleri burada görmekten memnuniyet duyuyor tekrar hoş geldiniz diyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Etkinlik, Vali Aksoy'un konuşmasının ardından öğretmenlerle yapılan interaktif oturumlarla devam etti. Programda, yapay zeka teknolojilerinin eğitimde nasıl kullanılacağına dair uygulamalı eğitimler ve tartışmalar yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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