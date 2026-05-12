Eskişehir polisi ilçelerdeki öğrencileri hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen eğitim etkinliğinde, öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerini güçlendirmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Sarıcakaya ilçesinde geniş kapsamlı bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

Sarıcaka ilçesinde 12 Mayıs Salı günü düzenlenen program çerçevesinde, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi sunulurken; ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ise polislik mesleği tanıtılarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı konusunda kapsamlı bir bilgilendirme semineri verildi. Emniyet yetkilileri, dış ilçelerde yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Uygar Koç:

bu harika bir olay aslında, gençlerin polislik mesleğini tanıması güzel. teknoloji bağımlılığı hakkında seminer verilmesi de zamanın gerekli olduğu bir konudur. ülkenin gelişmesi için bu tür toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine her zaman ihtiyaç vardır. polis arkadaşlarımıza teşekkürler.

Haber YorumlarıEmine Güler:

Haa çok tuhaf ya, böyle eğitim faaliyetlerine para harcamak yerine suçluların cezasını artırsalar daha etkili olur bence. Teknoloji bağımlılığından bahsediliyor da bu ülkede asıl sorun suçluların çok hafif ceza almasıdır. Hukuk sistemi katılassa bu tür programlara ihtiyaç kalmazdı.

Haber YorumlarıMustafa Demir:

Çok güzel bir girişim ama be insanlar, artık her şeyde polis olması gereken yere bakalım. Erkek çocuklara neden polislik mesleği tanıtılıyor da kızlara ayrı şeyler öğretilsin diye merak ediyorum. Eğitim ve farkındalık işleri daha eşit şekilde yapılsa daha iyi olmaz mı?

