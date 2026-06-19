Muhtarlar, kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirildi

Eskişehir'de Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, ilde görev yapan muhtarlara yönelik 'Sosyal Risk Haritası ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda; sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, sosyal risklerin belirlenmesi ve ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmesi süreçlerinde muhtarların üstleneceği rol ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, sosyal risklerin doğru analiz edilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu vurguladı.

Kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin önemi vurgulandı

İl Müdürü Orhan Bayrak, şiddetin önlenmesi, risk altındaki hanelerin erken tespiti ve uygun destek mekanizmalarına yönlendirilmesi süreçlerinde muhtarlar tarafından yapılacak bildirimlerin kapsayıcı bir koruma kalkanı oluşturacağını ifade etti. Muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların ihtiyaçlarını ve karşı karşıya kaldıkları riskleri en yakından bilen paydaşlar olduğunu belirten Bayrak, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında sağlanacak güçlü iş birliğinin sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi. Ayrıca, sosyal risklerin en aza indirilmesi ve önleyici mekanizmaların etkin bir şekilde işletilmesi amacıyla tüm yerel paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine olan inancını ifade eden Bayrak, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikoloğu Meltem Uruncu Emirdağ tarafından 'Eskişehir Sosyal Risk Haritası' hakkında sunum gerçekleştirildi. Müdürlük Öğretmeni Sefer Buğrul tarafından ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, başvuru süreçleri ve sunulan destek mekanizmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantı, muhtarların görüş ve sorularının alınmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı