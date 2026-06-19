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Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
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Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube yayınında kolundaki lüks saat dikkat çekti. Yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen saatin güncel kurla karşılığının 139 milyon TL'yi aştığı belirtilirken, fiyatı izleyenleri şaşırttı.

Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir YouTube programında kolundaki saat izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından saatin değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü.

DEĞERİ 139 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Saatin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, güncel kurla karşılığının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks saat kategorisinde yer alan modelin değeri, yayın sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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